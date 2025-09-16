Asia Express, 16 septembrie 2025. O misiune cu gust de acasă! Concurenții au gătit ciorbă rădăuțeană pentru localnici

Episodul 7 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 16 septembrie 2025. După ce s-a stabilit ordinea plecării, iar Irina Fodor a dat startul întrecerii pentru imunitatea mică, destinația a fost o piață centrală din Filipine pentru o misiune cu gust de acasă. Acolo au aflat că trebui să prepare celebra rețetă de ciorbă rădăuțeană și să îi convingă pe localnici să le acorde note pentru preparatele lor.

Marti, 16.09.2025, 22:52