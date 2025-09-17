Asia Express, 17 septembrie 2025. Ce pereche a câștigat imunitatea mică a etapei a doua
Episodul 8 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 17 septembrie 2025. Din cauza temperaturii ridicate, Irina Fodor a trecut direct la concluzii și a dezvăluit ordinea din concurs, dar și perechea imună după jocul de ieri. Experiența în bucătărie a lui Florin l-a propulsat pe el și pe Raluca Bădulescu în fruntea clasamentului, echipa lor câștigând ultima imunitate a etapei a doua.
Miercuri, 17.09.2025, 20:50