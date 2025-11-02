Asia Express, 2 noiembrie 2025. Irina Fodor surprinde echipele cu un nou anunț: „Este momentul să vă despărțiți!”

Antena Căutare
Episodul 33 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 2 noiembrie 2025. După jocul de amuletă câștigat de Dan Alexa și Gabi Tamaș, concurenții au aflat de la Irina Fodor că trebuie să se împartă: unii vor pleca singuri în autostop pentru o zi și o noapte, iar ceilalți vor rămâne la jocuri și cazare. Decizia a stârnit emoții puternice, iar Olga Barcari a suferit un atac de panică în momentul în care a plecat fără Karmen, amintindu-și de momentele dificile din copilărie.
Duminica, 02.11.2025, 23:35
