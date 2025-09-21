Asia Express, 21 septembrie 2025. Echipele au făcut o „licoare magică” ca să alunge spiritele malefice din casele localnicilor

Episodul 9 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 21 septembrie 2025. După ce au făcut rost de tot ce aveau nevoie, vedetele au pornit către casele unor familii pe care trebuia să le scape de spiritul malefic. Echipele au făcut o „licoare magică”, iar mai apoi au spălat cu ea podeaua, ferestrele și ușile, urmând să citească o rugăciune pentru a-l alunga pe manananggal.

Duminica, 21.09.2025, 22:00