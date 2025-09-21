Antena Căutare
Asia Express, 21 septembrie 2025. Raluca Bădulescu, luată prin surprindere de o misiune înspăimântătoare în muzeul groazei

Episodul 9 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 21 septembrie 2025. Primele probe din cel de-al treilea stage au pus-o în dificultate pe Raluca Bădulescu. Deși a pornit încrezătoare în cursă, vedeta a fost luată prin surprindere de o misiune înspăimântătoare. Momentele tensionate, replicile acide și reacțiile neașteptate nu au întârziat să își facă apariția atunci când a venit rândul concurentei și fostului ei soț să intre muzeul groazei pentru a căuta o poză cu un spirit malefic din Filipine.
Duminica, 21.09.2025, 21:00
