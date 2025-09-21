Asia Express, 21 septembrie 2025. Un personaj misterios și terifiant a băgat în sperieți concurenții la prima probă a etapei a treia

Episodul 9 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 21 septembrie 2025. Echipele au fost nevoite să afle de la localnicii din zonă cum arată un manananggal, ca mai apoi să intre într-un muzeu de groază pentru a căuta o poză cu spiritul malefic din Filipine. Vedetele au descoperit că manananggalul este o creatură în care filipinezii cred și de care se feresc. Aceasta seamănă cu o vrăjitoare cu aripi uriașe, dar fără picioare.

