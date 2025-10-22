Asia Express, 22 octombrie 2025. Dan Alexa a vorbit deschis despre momentul în care a fost lovit de Anamaria Prodan
Episodul 28 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 22 octombrie 2025. Dan Alexa a avut un moment de vulnerabilitate și a vorbit despre momentul viral din trecutul lui, când impresara Anamaria Prodan l-a lovit cu pumnul în față puternic și filmarea a fost pe toate canalele tv și în online o lungă perioadă de timp, fiind unul dintre cele mai virale lucruri de atunci.
Miercuri, 22.10.2025, 21:32