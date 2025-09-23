Asia Express, 23 septembrie 2025. Concurenții au adus la viață păpușile gigant, printre cele mai spectaculoase simboluri culturale din Filipine

Episodul 11 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 23 septembrie 2025. Echipele au trebuit să asambleze o păpușă uriașă, să o îmbrace și apoi să îi fixeze capul. Un membru din fiecare echipă a intrat în structură și, folosindu-se de o hartă, trebuia să găsească inspirația uriașului lor. Ulterior, echipele trebuiau să se întoarcă la locul în care au găsit plicul cu misiunea pentru a afla destinația finală din Manila.

Marti, 23.09.2025, 23:23