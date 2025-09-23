Asia Express, 23 septembrie 2025. Raluca Bădulescu a fost la un pas de leșin în lupta pentru amuletă

Episodul 11 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 23 septembrie 2025. Raluca Bădulescu și Florin Stamin au intrat la duel cu Emil Rengle și Alejandro Fernandez pentru a obține amuleta, după ce au reușit să câștige cazare și două coșuri pline cu alimente. Deși totul părea să meargă într-o direcție cât se poate de bună, un moment de panică a speriat pe toată lumea. Raluca Bădulescu a început să se simtă rău la scurt timp după începerea probei, însă, în cele din urmă, totul a luat o turnură neașteptată.

Marti, 23.09.2025, 21:50