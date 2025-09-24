Asia Express, 24 septembrie 2025. Provocarea ”Președinților”. Ce echipă a ajuns prima la Irina Fodor

Asia Express, 24 septembrie 2025. Cele trei echipe aflate în cursa pentru ultima șansă au avut de trecut o probă dificilă în Filipine: să afle detalii despre foștii președinți ai țării în care se află. Anda Adam și Yosif Mohaciau fost primii care au răspuns corect, urmați de Alina Pușcău și Cristina Postu. Raluca Bădulescu și Florin Stamin au greșit inițial și au fost nevoiți să se întoarcă pentru a afla răspunsul corect.

Miercuri, 24.09.2025, 21:14