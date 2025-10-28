Asia Express, 28 octombrie 2025. Luptă strânsă pentru ultima amuletă din Vietnam! Ce echipă a câștigat

Episodul 31 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 28 octombrie 2025. Proba pentru ultima amuletă din Vietnam a fost una plină de adrenalină. Emil Rengle și Alejandro Fernandez au reușit să câștige premiul de 1000 de euro și lupta pentru amuletă, la doar câteva secunde diferență de Karmen și Olga Barcari. Fetele au recunoscut că, deși le-ar fi plăcut să câștige, se bucură pentru adversarii lor.

Marti, 28.10.2025, 21:30