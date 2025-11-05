Asia Express, 5 noiembrie 2025. Concurenții, în lumina reflectoarelor. Ce s-a întâmplat în timpul ședinței foto

Episodul 36 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 5 noiembrie 2025. Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Karmen Simionescu și Olga Barcari, Joseph și Anda Adam, în cursa pentru ultima șansă, au ajuns în Seomun Market pentru a-și alege accesoriile potrivite stilului lor de dans. La final, aventura a continuat pentru vedete la un studio, unde au făcut o ședință foto profesională pentru a realiza un poster promotional pentru trupa lor.

Miercuri, 05.11.2025, 23:02