Antena Căutare
Home Asia Express Video Asia Express, 5 noiembrie 2025. Concurenții, în lumina reflectoarelor. Ce s-a întâmplat în timpul ședinței foto
Logo show

Asia Express, 5 noiembrie 2025. Concurenții, în lumina reflectoarelor. Ce s-a întâmplat în timpul ședinței foto

Episodul 36 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 5 noiembrie 2025. Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Karmen Simionescu și Olga Barcari, Joseph și Anda Adam, în cursa pentru ultima șansă, au ajuns în Seomun Market pentru a-și alege accesoriile potrivite stilului lor de dans. La final, aventura a continuat pentru vedete la un studio, unde au făcut o ședință foto profesională pentru a realiza un poster promotional pentru trupa lor.
Miercuri, 05.11.2025, 23:02
x
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 21. Motivul pentru care nu s-a putut folosi logo-ul Asia Express în timpul filmărilor din Coreea de Sud

Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 21. Motivul pentru care nu s-a putut folosi logo-ul Asia Express în timpul filmărilor din Coreea de Sud

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 23:59 Asia Express, 5 noiembrie 2025. Ce echipă a fost eliminată înainte de etapa finală

Asia Express, 5 noiembrie 2025. Ce echipă a fost eliminată înainte de etapa finală

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 23:58 Asia Express, 5 noiembrie 2025. Vedetele din cursa pentru ultima șansă, dansatori stradali în Coreea de Sud!

Asia Express, 5 noiembrie 2025. Vedetele din cursa pentru ultima șansă, dansatori stradali în Coreea de Sud!

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 23:44 Asia Express, 5 noiembrie 2025. Concurenții din cursa pentru ultima șansă, provocați să cânte în coreeană

Asia Express, 5 noiembrie 2025. Concurenții din cursa pentru ultima șansă, provocați să cânte în coreeană

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 23:23 Asia Express, 5 noiembrie 2025. Moment tensionat între Anda Adam și soțul ei, Joseph Mohaci: Poți să nu mai țipi la mine!

Asia Express, 5 noiembrie 2025. Moment tensionat între Anda Adam și soțul ei, Joseph Mohaci: Poți să nu mai țipi la mine!

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 21:44 Asia Express, 5 noiembrie 2025. Transformare totală! Concurenții, pregătiți să devină vedete K-POP

Asia Express, 5 noiembrie 2025. Transformare totală! Concurenții, pregătiți să devină vedete K-POP

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 21:26 Asia Express, 5 noiembrie 2025. Cine sunt primii finaliști ai sezonului 8: Am luat tot ce era de luat!

Asia Express, 5 noiembrie 2025. Cine sunt primii finaliști ai sezonului 8: Am luat tot ce era de luat!

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 21:04 Asia Express, 5 noiembrie 2025. Moment emoționant! Mesajele sincere scrise de concurenți pentru partenerul de competiție

Asia Express, 5 noiembrie 2025. Moment emoționant! Mesajele sincere scrise de concurenți pentru partenerul de competiție

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 20:50 Medicool sezonul 9, 5 noiembrie 2025. Cum să aplici acasă genele false! Care sunt sfaturile specialiștilor

Medicool sezonul 9, 5 noiembrie 2025. Cum să aplici acasă genele false! Care sunt sfaturile specialiștilor

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 5 noiembrie 2025. Ozana Barabancea, secretele slăbitului pentru sănătate, nu pentru frumusețe

Medicool sezonul 9, 5 noiembrie 2025. Ozana Barabancea, secretele slăbitului pentru sănătate, nu pentru frumusețe

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 5 noiembrie 2025. Boxul, sportul care ajută sănătatea și siguranța

Medicool sezonul 9, 5 noiembrie 2025. Boxul, sportul care ajută sănătatea și siguranța

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 5 noiembrie 2025. Celulita, afecțiunea care poate reduce încrederea în sine

Medicool sezonul 9, 5 noiembrie 2025. Celulita, afecțiunea care poate reduce încrederea în sine

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 19:00
x