Asia Express, 8 octombrie 2025. Concurenții au fost puși să defileze cot la cot cu pionierii. Ce l-a făcut pe Jospeh Adam să răbufnească

Episodul 20 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 8 octombrie 2025. Concurenții au fost puși să defileze cot la cot cu pionierii, respectând toate cuvintele Crezul celor cinci legi recitate la începutul zilei. Ultima misiune i-a pus capac lui Jospeh Adam. Acesta a fost scos din sărite de Anda Adam în timp ce învăța să defileze cot la cot alături de pionieri.

Miercuri, 08.10.2025, 23:39