Semifinala Asia Express, 10 noiembrie 2025. Echipele au primit sarcina să-i învețe pe localnici trei leacuri băbești românești la izvoarele termale

Episodul 38 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 10 noiembrie 2025. Concurenții și-au început dimineața în stil coreean, în mijlocul orașului Daejeon, unde localnicii obișnuiesc să se relaxeze și să socializeze la izvoarele termale. Acolo, echipele trebuie să învețe trei remedii naturale coreene și, la rândul lor, să-i învețe pe localnici trei leacuri băbești românești – un schimb cultural inedit care dă startul unei zile pline de contraste.
Luni, 10.11.2025, 21:05
