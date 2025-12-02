Chefi la cuțite | Sezonul 16, 2 decembrie 2025. Tensiune maximă la amuleta oferită de Maria și Amelia, Cosânzenele. Cine va avea cei mai mulți concurenți în confruntări

Episodul 10 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 2 decembrie 2025. Surorile Maria și Amelia, Cosânzenele, au revenit în platou pentru a decide soarta preparatelor celor patru chefi, iar tensiunea s-a simțit la fiecare punct acordat. Tigaia de trei puncte i-a revenit lui chef Ștefan Popescu, în timp ce cea de patru puncte a mers către chef Richard Abou Zaki. Ultima amuletă a fost câștigată de chef Orlando Zaharia, stabilind astfel ordinea echipelor pentru etapa confruntărilor.

Marti, 02.12.2025, 22:01