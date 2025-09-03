Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Au ieșit scântei între Marian Grozavu și ispita Mattia: Nu mai da sfaturi! Te rog să te abții!

Episodul 21, din 3 septembrie 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Radu Vâlcan le-a arătat celor doi concurenți și alte imagini cu apropierile dintre Bianca și Mattia, de față cu ispita masculină. În tot acest timp, Bianca părea amuzată de ce vede, iar Marian fierbea de nervi. La un moment dat ispita a vrut să intervină iar acest lucru l-a enervat și mai tare pe Marian.

Miercuri, 03.09.2025, 20:30