Insula iubirii Sezonul 9, 1 septembrie 2025. Ella Vișan i-a mărturisit Mariei Avram că a petrecut noaptea cu ispita Teo. Ce confesiune i-a făcut Bianca Dan lui Narcis

Episodul 19, din 1 septembrie 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Ella i-a mărturisit Mariei că nu îi pare rău pentru ce s-a întâmplat în timpul Dream Date-ului cu Teo, dezvăluindu-i că între ea și ispită au avut loc scene intime. Între timp, pe plajă, ispita Narcis a întrebat-o pe Bianca de ce l-a ales pe Mattia, întrucât el nu a văzut o conexiune reală între ei.
Luni, 01.09.2025, 20:30
Insula iubirii Sezonul 9, 1 septembrie 2025. Cu cine au ales fetele să meargă la ultima întâlnire. Ispita Mattia a luat o decizie radicală în privința Biancăi Dan

Luni, 01.09.2025, 21:25 Insula iubirii Sezonul 9, 1 septembrie 2025. Cu cine au ales băieții să meargă la ultima întâlnire de pe insulă. Ce decizie a luat Marian Grozavu

Luni, 01.09.2025, 20:58 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 1 septembrie 2025. Relații fără viitor! Când știi că e momentul să pui punct

Luni, 01.09.2025, 19:00 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 1 septembrie 2025. Cum îți dai seama că partenerul va fi un părinte potrivit pentru copilul tău

Luni, 01.09.2025, 19:00 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 1 septembrie 2025. Frica învinsă prin iubire! Te poate ajuta partenerul să îți învingi temerile

Luni, 01.09.2025, 17:00 Mireasa sezonul 12, 1 septembrie 2025. Kiprianos, cel mai nou concurent

Luni, 01.09.2025, 16:50 Mireasa sezonul 12, 1 septembrie 2025. Ce concluzii au tras fetele după petrecerea de sâmbătă

Luni, 01.09.2025, 16:40 Mireasa sezonul 12, 1 septembrie 2025. Adin i-a declarat Laviniei că s-a îndrăgostit

Luni, 01.09.2025, 16:17 Mireasa sezonul 12, 1 septembrie 2025. Ce a discutat Alexandru cu Diana! Samina a fost ignorată

Luni, 01.09.2025, 15:27 Mireasa sezonul 12, 1 septembrie 2025. Ionuț și Loredana și-au spus deschis ce simt unul pentru altul

Luni, 01.09.2025, 15:14 Mireasa sezonul 12, 1 septembrie 2025. Adin crede că Liviu și-o dorește în continuare pe Emily

Luni, 01.09.2025, 14:57 Mireasa sezonul 12, 1 septembrie 2025. Ștefania simte că Liviu nu își îndreaptă atenția către ea

Luni, 01.09.2025, 14:57
