Insula iubirii Sezonul 9, 1 septembrie 2025. Ella Vișan i-a mărturisit Mariei Avram că a petrecut noaptea cu ispita Teo. Ce confesiune i-a făcut Bianca Dan lui Narcis

Episodul 19, din 1 septembrie 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Ella i-a mărturisit Mariei că nu îi pare rău pentru ce s-a întâmplat în timpul Dream Date-ului cu Teo, dezvăluindu-i că între ea și ispită au avut loc scene intime. Între timp, pe plajă, ispita Narcis a întrebat-o pe Bianca de ce l-a ales pe Mattia, întrucât el nu a văzut o conexiune reală între ei.

Luni, 01.09.2025, 20:30