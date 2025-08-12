Insula iubirii Sezonul 9, 12 august 2025. Marius Avram, contrariat de interacțiunile soției lui: Simt că mi-a dat Dumnezeu o palmă!

Episodul 11, din 12 august 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Distracția băieților a fost brusc întreruptă de către Radu Vâlcan, care a venit cu imagini pentru Marius Avram. „Am inima frântă. Dureros. Simt că mi-a dat Dumnezeu o palmă!”, a mărturisit acesta, după ce a urmărit interacțiunea soției lui, Maria Avram, cu ispita Cătălin Brînză.

Marti, 12.08.2025, 23:58