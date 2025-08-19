Insula iubirii Sezonul 9, 19 august 2025. Pasiune, urmată de confuzie și respingere între Ella Vișan și ispita Teo! Ce s-a întâmplat după noaptea romantică

Episodul 14 din 19 august 2025 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Ella Vișan și ispita Teo au trăit o noapte romantică, unde au uitat de camere și s-au bucurat de compania unul altuia. Totul părea să anunțe începutul unei apropieri reale între cei doi, însă dimineața a schimbat radical situația. Teo a fost surprins de atitudinea Ellei, care s-a distanțat brusc, refuzând să continue apropierea. Tânărul se aștepta ca experiența trăită să îi lege mai mult, însă s-a trezit în fața unei respingeri care l-a făcut să creadă că Ella fie nu este asumată, fie regretă ce s-a întâmplat între ei.

