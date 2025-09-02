Insula iubirii Sezonul 9, 2 septembrie 2025. Andrei Lemnaru, prima confruntare cu Teo. Concurentul a vrut să afle unde s-a produs ruptura dintre el și Ella Vișan

Episodul 20, din 2 septembrie 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. În cadrul unui Bonfire special, Andrei Lemnaru s-a întâlnit pentru prima dată cu Teo Costache, bărbatul cu care Ella care a petrecut cel mai mult timp pe Insula Iubirii și cu care formează deja un cuplu. Radu Vâlcan le-a dat cuvântul celor doi, iar Andrei a vrut să afle de la Teo unde s-a produs ruptura dintre el și partenera sa.

Marti, 02.09.2025, 20:50