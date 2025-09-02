Insula iubirii Sezonul 9, 2 septembrie 2025. Andrei Lemnaru, prima confruntare cu Teo. Concurentul a vrut să afle unde s-a produs ruptura dintre el și Ella Vișan

Antena Căutare
Episodul 20, din 2 septembrie 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. În cadrul unui Bonfire special, Andrei Lemnaru s-a întâlnit pentru prima dată cu Teo Costache, bărbatul cu care Ella care a petrecut cel mai mult timp pe Insula Iubirii și cu care formează deja un cuplu. Radu Vâlcan le-a dat cuvântul celor doi, iar Andrei a vrut să afle de la Teo unde s-a produs ruptura dintre el și partenera sa.
Marti, 02.09.2025, 20:50
Insula iubirii Sezonul 9, 2 septembrie 2025. Ella Vișan l-a simțit confuz pe Teo, după confruntarea cu Andrei Lemnaru. De ce a început să plângă concurenta

Marti, 02.09.2025, 21:10 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 2 septembrie 2025. Refuzul lui Mattia Carnessali de a merge la Dream Date cu Bianca Dan, discutat de cuplurile de vedete

Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 2 septembrie 2025. Refuzul lui Mattia Carnessali de a merge la Dream Date cu Bianca Dan, discutat de cuplurile de vedete

Marti, 02.09.2025, 18:55 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 2 septembrie 2025. Cine ghicește cel mai repede? Vedetele se duelează la Mima

Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 2 septembrie 2025. Cine ghicește cel mai repede? Vedetele se duelează la Mima

Marti, 02.09.2025, 18:41 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 2 septembrie 2025. Plictiseala în cuplu: Cum reaprinzi flacăra iubirii

Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 2 septembrie 2025. Plictiseala în cuplu: Cum reaprinzi flacăra iubirii

Marti, 02.09.2025, 18:19 Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Zvon în casa băieților: Concurenții ar fi vrut ca Alexandru să plece, nu Ion

Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Zvon în casa băieților: Concurenții ar fi vrut ca Alexandru să plece, nu Ion

Marti, 02.09.2025, 16:57 Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Sorin crede că Adin este foarte gelos: „Ai o nesiguranță!"

Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Sorin crede că Adin este foarte gelos: „Ai o nesiguranță!”

Marti, 02.09.2025, 16:34 Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Petrecere de cunoaștere pentru Kiprianos! Ce întrebări i-au pus fetele

Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Petrecere de cunoaștere pentru Kiprianos! Ce întrebări i-au pus fetele

Marti, 02.09.2025, 16:04 Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Cum l-au primit băieții pe Kiprianos

Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Cum l-au primit băieții pe Kiprianos

Marti, 02.09.2025, 15:50 Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Doamna Cristiana era foc și pară! Totul a pornit de la o farfurie cu mâncare

Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Doamna Cristiana era foc și pară! Totul a pornit de la o farfurie cu mâncare

Marti, 02.09.2025, 15:24 Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Concluzia Saminei după cele întâmplate cu Alexandru: Pentru mine în casă sunt doar nouă băieți!

Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Concluzia Saminei după cele întâmplate cu Alexandru: Pentru mine în casă sunt doar nouă băieți!

Marti, 02.09.2025, 15:15 Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Diana a acuzat-o pe Emily că-i face ochi dulci lui Sorin

Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Diana a acuzat-o pe Emily că-i face ochi dulci lui Sorin

Marti, 02.09.2025, 15:03 Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Costina a solicitat un test de sarcină: Este negativ!

Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Costina a solicitat un test de sarcină: Este negativ!

Marti, 02.09.2025, 14:38
