Antena Căutare
Home Insula Iubirii Video Insula iubirii Sezonul 9, 2 septembrie 2025. Care este relația dintre Francesca Sarao și Cristi Pungă, în prezent, după experiența din Thailanda
Logo show

Insula iubirii Sezonul 9, 2 septembrie 2025. Care este relația dintre Francesca Sarao și Cristi Pungă, în prezent, după experiența din Thailanda

Episodul 20, din 2 septembrie 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. În cadrul unui interviu acordat din intimitatea căminului, după experiența Insula Iubirii, Francesca a dezvăluit că acum sunt mult mai contectați unul cu celălalt și că a văzut multe schimbări din partea lui Cristi. Totodată, cei doi și-au cumpărat o casă, își caută nași, iar, la anul, în iunie, urmează să facă nunta.
Marti, 02.09.2025, 22:16
x
Insula iubirii Sezonul 9, 2 septembrie 2025. Revedere plină de emoție pentru Francesca Sarao și Cristi Pungă

Insula iubirii Sezonul 9, 2 septembrie 2025. Revedere plină de emoție pentru Francesca Sarao și Cristi Pungă

Logo show Marti, 02.09.2025, 22:08 Insula Iubirii Sezonul 9, 2 septembrie 2025. Cum s-au distrat concurenții la Dream Date. Tensiuni între Ella Vișan și ispita Teo

Insula Iubirii Sezonul 9, 2 septembrie 2025. Cum s-au distrat concurenții la Dream Date. Tensiuni între Ella Vișan și ispita Teo

Logo show Marti, 02.09.2025, 21:50 Insula iubirii Sezonul 9, 2 septembrie 2025. Ella Vișan l-a simțit confuz pe Teo, după confruntarea cu Andrei Lemnaru. De ce a început să plângă concurenta

Insula iubirii Sezonul 9, 2 septembrie 2025. Ella Vișan l-a simțit confuz pe Teo, după confruntarea cu Andrei Lemnaru. De ce a început să plângă concurenta

Logo show Marti, 02.09.2025, 21:10 Insula iubirii Sezonul 9, 2 septembrie 2025. Andrei Lemnaru, prima confruntare cu Teo. Concurentul a vrut să afle unde s-a produs ruptura dintre el și Ella Vișan

Insula iubirii Sezonul 9, 2 septembrie 2025. Andrei Lemnaru, prima confruntare cu Teo. Concurentul a vrut să afle unde s-a produs ruptura dintre el și Ella Vișan

Logo show Marti, 02.09.2025, 20:50 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 2 septembrie 2025. Refuzul lui Mattia Carnessali de a merge la Dream Date cu Bianca Dan, discutat de cuplurile de vedete

Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 2 septembrie 2025. Refuzul lui Mattia Carnessali de a merge la Dream Date cu Bianca Dan, discutat de cuplurile de vedete

Logo show Marti, 02.09.2025, 18:55 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 2 septembrie 2025. Cine ghicește cel mai repede? Vedetele se duelează la Mima

Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 2 septembrie 2025. Cine ghicește cel mai repede? Vedetele se duelează la Mima

Logo show Marti, 02.09.2025, 18:41 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 2 septembrie 2025. Plictiseala în cuplu: Cum reaprinzi flacăra iubirii

Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 2 septembrie 2025. Plictiseala în cuplu: Cum reaprinzi flacăra iubirii

Logo show Marti, 02.09.2025, 18:19 Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Zvon în casa băieților: Concurenții ar fi vrut ca Alexandru să plece, nu Ion

Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Zvon în casa băieților: Concurenții ar fi vrut ca Alexandru să plece, nu Ion

Logo show Marti, 02.09.2025, 16:57 Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Sorin crede că Adin este foarte gelos: „Ai o nesiguranță!”

Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Sorin crede că Adin este foarte gelos: „Ai o nesiguranță!”

Logo show Marti, 02.09.2025, 16:34 Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Petrecere de cunoaștere pentru Kiprianos! Ce întrebări i-au pus fetele

Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Petrecere de cunoaștere pentru Kiprianos! Ce întrebări i-au pus fetele

Logo show Marti, 02.09.2025, 16:04 Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Cum l-au primit băieții pe Kiprianos

Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Cum l-au primit băieții pe Kiprianos

Logo show Marti, 02.09.2025, 15:50 Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Doamna Cristiana era foc și pară! Totul a pornit de la o farfurie cu mâncare

Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Doamna Cristiana era foc și pară! Totul a pornit de la o farfurie cu mâncare

Logo show Marti, 02.09.2025, 15:24
x