Insula iubirii Sezonul 9, 2 septembrie 2025. Care este relația dintre Francesca Sarao și Cristi Pungă, în prezent, după experiența din Thailanda

Episodul 20, din 2 septembrie 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. În cadrul unui interviu acordat din intimitatea căminului, după experiența Insula Iubirii, Francesca a dezvăluit că acum sunt mult mai contectați unul cu celălalt și că a văzut multe schimbări din partea lui Cristi. Totodată, cei doi și-au cumpărat o casă, își caută nași, iar, la anul, în iunie, urmează să facă nunta.

Marti, 02.09.2025, 22:16