Insula iubirii Sezonul 9, 2 septembrie 2025. Cum a reacționat Marian Grozavu când a văzut-o pe Bianca Dan. Ce reproșuri i-a făcut concurenta

Episodul 20, din 2 septembrie 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Marian Grozavu a vrut să înțeleagă mai bine deciziile luate de Bianca, stând de vorba cu Mattia, ispita masculină de care iubita lui s-a apropiat cel mai tare în ultimele zile, iată că a venit momentul în care cei doi parteneri stau față în față și află toate răspunsurile de care au nevoie.
Marti, 02.09.2025, 23:20
Logo show Marti, 02.09.2025, 23:59 Insula iubirii Sezonul 9, 2 septembrie 2025. Marian Grozavu, către ispita Mattia: Biancăi îi plăcea când o pupai, nu?

Logo show Marti, 02.09.2025, 23:52 Insula iubirii Sezonul 9, 2 septembrie 2025. Surpriză de proporții pentru Bianca! Mattia și-a făcut apariția la ultimul Bonfire

Logo show Marti, 02.09.2025, 23:40 Insula iubirii Sezonul 9, 2 septembrie 2025. Ispita Teodora l-a criticat pe Marian Grozavu în fața Biancăi Dan: A încercat să-i manipuleze pe toți în favoarea lui!

Logo show Marti, 02.09.2025, 23:30 Insula iubirii Sezonul 9, 2 septembrie 2025. Care este relația dintre Francesca Sarao și Cristi Pungă, în prezent, după experiența din Thailanda

Logo show Marti, 02.09.2025, 22:16 Insula iubirii Sezonul 9, 2 septembrie 2025. Revedere plină de emoție pentru Francesca Sarao și Cristi Pungă

Logo show Marti, 02.09.2025, 22:08 Insula Iubirii Sezonul 9, 2 septembrie 2025. Cum s-au distrat concurenții la Dream Date. Tensiuni între Ella Vișan și ispita Teo

Logo show Marti, 02.09.2025, 21:50 Insula iubirii Sezonul 9, 2 septembrie 2025. Ella Vișan l-a simțit confuz pe Teo, după confruntarea cu Andrei Lemnaru. De ce a început să plângă concurenta

Logo show Marti, 02.09.2025, 21:10 Insula iubirii Sezonul 9, 2 septembrie 2025. Andrei Lemnaru, prima confruntare cu Teo. Concurentul a vrut să afle unde s-a produs ruptura dintre el și Ella Vișan

Logo show Marti, 02.09.2025, 20:50 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 2 septembrie 2025. Refuzul lui Mattia Carnessali de a merge la Dream Date cu Bianca Dan, discutat de cuplurile de vedete

Logo show Marti, 02.09.2025, 18:55 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 2 septembrie 2025. Cine ghicește cel mai repede? Vedetele se duelează la Mima

Logo show Marti, 02.09.2025, 18:41 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 2 septembrie 2025. Plictiseala în cuplu: Cum reaprinzi flacăra iubirii

Logo show Marti, 02.09.2025, 18:19
