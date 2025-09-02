Insula iubirii Sezonul 9, 2 septembrie 2025. Cum a reacționat Marian Grozavu când a văzut-o pe Bianca Dan. Ce reproșuri i-a făcut concurenta

Episodul 20, din 2 septembrie 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Marian Grozavu a vrut să înțeleagă mai bine deciziile luate de Bianca, stând de vorba cu Mattia, ispita masculină de care iubita lui s-a apropiat cel mai tare în ultimele zile, iată că a venit momentul în care cei doi parteneri stau față în față și află toate răspunsurile de care au nevoie.

Marti, 02.09.2025, 23:20