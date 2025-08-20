Insula iubirii Sezonul 9, 20 august 2025. Date de noapte în Phuket! Francesca Sarao i-l „fură” Biancăi Dan pe Mattia Carnessali

Episodul 15 din 20 august 2025 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. A venit momentul ca fetele să își facă alegerile pentru noile întâlniri, care aveau să se întâmple de data aceasta într-un cadru special, un date de noapte în Phuket. Ella Vișan a reușit să creeze suspans până în ultima clipă, însă decizia ei a fost, așa cum mulți se așteptau, ispita Teo Costache. În schimb, Bianca Dan a revenit la alegerea inițială, optând pentru Octavian Grigorescu, după ce Francesa Sarao i l-a „furat” pe Mattia Carnessali.

Miercuri, 20.08.2025, 21:08