23:20 31 oct

Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 22, 23 și 24 din 31 octombrie 2025. Ce decizie ia Anda cu privire la mutarea lor

23:20 31 oct

Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 22, 31 octombrie 2025. Ștefan, tulburat după mărturisirea Andei: „Dacă nu vreau să merg la București, ce se va întâmpla cu noi?”

23:00 31 oct

Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 22, 31 octombrie 2025. Confruntare în lanul de lavandă! Ștefan și fratele său, la un pas de bătaie

22:10 31 oct

Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 22, 31 octombrie 2025. Ioana și Rocky, surprinși sărutându-se în pădure! Confruntări tensionate cu Alma și Filip

21:50 31 oct

Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 22, 31 octombrie 2025. Fratele vitreg al lui Ștefan vrea să vândă lanul de lavandă, dar el se împotrivește: „Aici vreau să locuiesc”

21:05 31 oct

Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 22, 31 octombrie 2025. Ștefan și Anda le dau vestea mare fiicelor lor: „Ne vom căsători!”