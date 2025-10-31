Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 22, 31 octombrie 2025. Ioana și Rocky, surprinși sărutându-se în pădure! Confruntări tensionate cu Alma și Filip
În episodul 22 din serialul Iubire cu parfum de lavandă, din 31 octombrie 2025, Ioana și Rocky s-au întâlnit în pădure și s-au sărutat, fiind prinși de fratele lui Rocky și de fiul Amaliei. Aceasta a dus la o confruntare între Ioana și Alma, iar Filip a aflat adevărul și a cerut explicații: „Ce naiba faci, Ioana? Am crezut că sunt nebun…”. Mai târziu, Ioana îi cere iertare Almei și încearcă să liniștească spiritele.
Vineri, 31.10.2025, 22:10