Medicool sezonul 9, 20 noiembrie 2025. Adi Nartea - lecție de curaj după ce o tumoră i-a dat viața peste cap
Episodul 54 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 20 noiembrie 2025. Actorul Adi Nartea, invitatul medicul Mihail Pautov, a vorbit despre experiența sa medicală dificilă și despre cum a reușit să învingă o tumoră i-a dat viața peste cap. În prezent, Adi Nartea este vindecat și își continuă cariera de actor, fiind cunoscut în special pentru rolul principal din serialul Iubire cu Parfum de Lavandă!
Joi, 20.11.2025, 19:00