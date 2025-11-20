Medicool sezonul 9, 20 noiembrie 2025. Adi Nartea - lecție de curaj după ce o tumoră i-a dat viața peste cap

Episodul 54 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 20 noiembrie 2025. Actorul Adi Nartea, invitatul medicul Mihail Pautov, a vorbit despre experiența sa medicală dificilă și despre cum a reușit să învingă o tumoră i-a dat viața peste cap. În prezent, Adi Nartea este vindecat și își continuă cariera de actor, fiind cunoscut în special pentru rolul principal din serialul Iubire cu Parfum de Lavandă!

Medicool sezonul 9, 20 noiembrie 2025. Remedii naturiste pentru calmarea pielii după epilare

Joi, 20.11.2025, 18:50

Medicool sezonul 9, 20 noiembrie 2025. Cum să te epilezi corect, cu puțină răbdare și fără...

Joi, 20.11.2025, 18:36

Medicool sezonul 9, 20 noiembrie 2025. Transformări spectaculoase - mamă și fiică își...

Joi, 20.11.2025, 18:25

Medicool sezonul 9, 19 noiembrie 2025. Cum să menții pasiunea vie și relația puternică după...

Miercuri, 19.11.2025, 19:00

Medicool sezonul 9, 19 noiembrie 2025. Fricile care ne țin departe de medici

Miercuri, 19.11.2025, 19:00

Medicool sezonul 9, 19 noiembrie 2025. Drumul lui Răzvan Babană de la 150 de kilograme la 64

Miercuri, 19.11.2025, 19:00

Medicool sezonul 9, 18 noiembrie 2025. Cele mai bune sfaturi pentru alegerea sutienului perfect

Marti, 18.11.2025, 19:00

Medicool sezonul 9, 18 noiembrie 2025. Mersul japonez - beneficiile mersului alternativ

Marti, 18.11.2025, 18:54

Medicool sezonul 9, 18 noiembrie 2025. Mit sau adevăr - bărbații rezistă mai puțin la durere?

Marti, 18.11.2025, 18:42

Medicool sezonul 9, 18 noiembrie 2025. Cum se poate face diferența între o infecție virală...

Marti, 18.11.2025, 18:36

Medicool sezonul 9, 18 noiembrie 2025. Ce este faringita și cum o putem recunoaște

Marti, 18.11.2025, 18:29

Medicool sezonul 9, 17 noiembrie 2025. Sfaturi practice pentru o conservare eficientă a alimentelor

Luni, 17.11.2025, 19:00