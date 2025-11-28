Medicool sezonul 9, 28 noiembrie 2025. Legenda micilor din București: Nea Sandu și rețeta care a cucerit orașul

Episodul 60 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 28 noiembrie 2025. Nea Sandu, supranumit „regele micilor din București”, își spune povestea: de la primul grătar făcut într-o curte modestă, până la coada uriașă care se formează astăzi în fața locului unde gătește. În spatele micilor perfecți se află ani de muncă, disciplină, ingrediente simple și un secret pe care doar el îl știe.

Vineri, 28.11.2025, 19:00