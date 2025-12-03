Medicool sezonul 9, 3 decembrie 2025. Thai Yoga Massage - stimulează punctele energetice și articulațiile

Episodul 62 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 3 decembrie 2025. Tehnicile de masaj thailandez sunt influențate de medicina tradițională din diferite regiuni ale Asiei de Est. Masajul tradițional thailandez provine din zona Indiei, iar istoria sa datează de peste 2500 de ani. Masajul thailandez nu se efectuează pe masa de masaj, ci, cel mai adesea pe o saltea direct pe sol. Clientul rămâne îmbrăcat în haine largi și confortabile, iar maseur-ul nu folosește nici un fel de produse pentru masaj.

Miercuri, 03.12.2025, 19:00