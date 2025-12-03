Antena Căutare
Home MediCOOL Video Medicool sezonul 9, 3 decembrie 2025. Thai Yoga Massage - stimulează punctele energetice și articulațiile
Logo show

Medicool sezonul 9, 3 decembrie 2025. Thai Yoga Massage - stimulează punctele energetice și articulațiile

Episodul 62 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 3 decembrie 2025. Tehnicile de masaj thailandez sunt influențate de medicina tradițională din diferite regiuni ale Asiei de Est. Masajul tradițional thailandez provine din zona Indiei, iar istoria sa datează de peste 2500 de ani. Masajul thailandez nu se efectuează pe masa de masaj, ci, cel mai adesea pe o saltea direct pe sol. Clientul rămâne îmbrăcat în haine largi și confortabile, iar maseur-ul nu folosește nici un fel de produse pentru masaj.
Miercuri, 03.12.2025, 19:00
x

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 3 decembrie 2025. Andrada Augustin îi servește pe jurați cu poale-n brâu. Chef Richard: Apreciez că faceți deserturi tradiționale

Logo show Miercuri, 03.12.2025, 20:45 Medicool sezonul 9, 3 decembrie 2025. Rezerva de ovocite - tot ce trebuie să știm despre fertilitate

Medicool sezonul 9, 3 decembrie 2025. Rezerva de ovocite - tot ce trebuie să știm despre fertilitate

Logo show Miercuri, 03.12.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 3 decembrie 2025. Beneficiile cafelei și experiențele inedite ale vieții

Medicool sezonul 9, 3 decembrie 2025. Beneficiile cafelei și experiențele inedite ale vieții

Logo show Miercuri, 03.12.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 3 decembrie 2025. Edemul limfatic: cauze, manifestări și opțiuni de tratament

Medicool sezonul 9, 3 decembrie 2025. Edemul limfatic: cauze, manifestări și opțiuni de tratament

Logo show Miercuri, 03.12.2025, 19:00 Mireasa sezonul 12, 3 decembrie 2025. Alex și Florina și-au declarat dragostea: Te iubesc mult!

Mireasa sezonul 12, 3 decembrie 2025. Alex și Florina și-au declarat dragostea: Te iubesc mult!

Logo show Miercuri, 03.12.2025, 17:02 Mireasa sezonul 12, 3 decembrie 2025. Denisa nu știe dacă vrea să se căsătorească în cadrul competiției

Mireasa sezonul 12, 3 decembrie 2025. Denisa nu știe dacă vrea să se căsătorească în cadrul competiției

Logo show Miercuri, 03.12.2025, 16:52 Mireasa sezonul 12, 3 decembrie 2025. Iolanda vrea să-l cunoască în continuare pe Alexandru

Mireasa sezonul 12, 3 decembrie 2025. Iolanda vrea să-l cunoască în continuare pe Alexandru

Logo show Miercuri, 03.12.2025, 16:48 Mireasa sezonul 12, 3 decembrie 2025. Liviu, declarație de iubire pentru Emily

Mireasa sezonul 12, 3 decembrie 2025. Liviu, declarație de iubire pentru Emily

Logo show Miercuri, 03.12.2025, 16:31 Mireasa sezonul 12, 3 decembrie 2025. Sucul negru, subiect de discuție! Doamna Nicoleta tună și fulgeră

Mireasa sezonul 12, 3 decembrie 2025. Sucul negru, subiect de discuție! Doamna Nicoleta tună și fulgeră

Logo show Miercuri, 03.12.2025, 16:25 Mireasa sezonul 12, 3 decembrie 2025. Simona, discuție despre planul amoros: „Nu te poți căsători fără să vezi compatibilitatea intimă”

Mireasa sezonul 12, 3 decembrie 2025. Simona, discuție despre planul amoros: „Nu te poți căsători fără să vezi compatibilitatea intimă”

Logo show Miercuri, 03.12.2025, 15:40 Mireasa sezonul 12, 3 decembrie 2025. Alexandru, pus sub lupă. Doamna Liliana și Nicoleta îl acuză că este fals și caută doar aventuri

Mireasa sezonul 12, 3 decembrie 2025. Alexandru, pus sub lupă. Doamna Liliana și Nicoleta îl acuză că este fals și caută doar aventuri

Logo show Miercuri, 03.12.2025, 15:14 Mireasa sezonul 12, 3 decembrie 2025. Lavinia și Adin, în mijlocul unui conflict. Doamna Adriana intervine și încearcă să îi împace

Mireasa sezonul 12, 3 decembrie 2025. Lavinia și Adin, în mijlocul unui conflict. Doamna Adriana intervine și încearcă să îi împace

Logo show Miercuri, 03.12.2025, 15:00
x