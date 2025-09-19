Super Neatza, 5 septembrie 2025. Profesorii Trăsniți, super experimente de ziua lui Cuza

14:29

Mireasa, sezon 12. Votare excepțională. Publicul decide soarta unei fete după ce concurenții au votat pentru eliminare

14:10

5 preparate coreene pe care le poți face acasă. Cum poți obține ușor aromele asiatice

13:40

Chat-ul zilei la Mireasa, 19 septembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show

13:38

Alina Pușcaș trece prin momente extrem de dificile. De ce a ajuns la spital cu fiica sa

12:49

Kate Middleton, în lacrimi la banchetul regal. Ce moment a făcut-o pe Prințesa de Wales să-și trădeze emoțiile

12:26

Rețeta pentru gogoșari în oțet a Gabrielei Cristea. Care este ingredientul secret al vedetei