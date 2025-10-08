Antena Căutare
Super Neatza, 8 octombrie 2025. Prognoza meteo cu Raed Arafat și Florinela Georgescu: Ploile abundente țin România!

Ediția din 8 octombrie 2025 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Ramona Olaru, frumoasa vecină, ne spune cum va fi prognoza meteo. Vreme rece, cu maxime ce nu vor depăşi 17-18 grade. Ploi abundente in sudul şi estul țării. Iată ce au declarat Raed Arafat, coordonator al Departamentului pentru Situații de Urgenţă și Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie.
Miercuri, 08.10.2025, 08:44
