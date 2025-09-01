Insula iubirii Sezonul 9, 1 septembrie 2025. Cu cine au ales băieții să meargă la ultima întâlnire de pe insulă. Ce decizie a luat Marian Grozavu

Episodul 19, din 1 septembrie 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Băieții au fost puși în fața ultimei mari provocări din acest sezon: alegerea pentru Dream Date. Ispitele care nu au fost alese pentru date vor părăsi Insula Iubirii. După ce Andrei și Marius au ales primii, la Marian, însă, lucrurile s-au precipitat. Acesta a mărturisit că nu vrea să aleagă pe nimeni din respect față de Bianca.

Luni, 01.09.2025, 20:58