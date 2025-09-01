Insula iubirii Sezonul 9, 1 septembrie 2025. Cum a reacționat Bianca, după ce a fost refuzată de Mattia la dream date

Episodul 19, din 1 septembrie 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. După ce a aflat alegerile băieților, Radu Vâlcan s-a întâlnit și cu partenerele din cuplu. La fel ca la Marian, și la Bianca lucrurile s-au precipitat. Deși știa că va fi refuzată, concurenta și-a exprimat dorința de a merge la date-ul de 24 de ore cu ispita Mattia. Spre surprinderea tuturor, ispita a refuzat-o pe concurenta! Când s-au întors în vilă, Bianca Dan și ispita Mattia au discutat cele întâmplate.

Luni, 01.09.2025, 21:58