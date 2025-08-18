Insula iubirii Sezonul 9, 18 august 2025. Ella Vișan s-a lăsat pradă atingerilor pasionale: „Mi-ar plăcea să mă domini!”

Episodul 13, din 18 august 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Sub lumina lunii, pe plaja retrasă, Teo și Ella Vișan au avut parte de un moment intens, petrecând ore bune în discuții intime și apropiere fizică. Tensiunea dintre ei a crescut pe măsură ce s-au ținut de mână și s-au lăsat pradă atingerilor pasionale. Ella i-a mărturisit lui Teo dorințele ei: „Am căzut în ispită. Hai să fugim și să spunem că e vina ta” și „Mi-ar plăcea să mă domini”, evidențiind atracția și jocul de putere dintre cei doi.

Luni, 18.08.2025, 23:30