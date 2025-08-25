Insula iubirii Sezonul 9, 25 august 2025. Maria Avram a aflat că soțul ei a citit scrisoarea către ispita Cătălin Brînză: „Ne-au prins!”

Antena Căutare
Episodul 16 din 25 august 2025 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Întoarsă din club, Maria Avram a primit o veste care a cutremurat-o: ispita Cătălin Brînză i-a spus că soțul ei, Marius Avram a descoperit scrisoarea și chiar a căutat printre lucrurile ei. În vila băieților, Marius a arătat scrisoarea tuturor, iar Cristian Pungă a citit-o cu voce tare: „Oare l-am dezamăgit?”, se întreba Maria cu teamă. Momentul a devenit și mai dureros când Cătălin i-a spus că soțul ei nu mai poartă verigheta.
Luni, 25.08.2025, 22:00
