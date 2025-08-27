Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. Ce destăinuiri a făcut Andrei Lemnaru în fața ispitei Andrușca

Episodul 18, din 27 august 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Dezamăgit de atitudinea Ellei, Andrei a simțit să se retragă pe plajă alături de Andrușca, ispita care i-a fost alături în ultimele zile și care a reușit să doarmă alături de el în camera sa. Pentru că a simțit nevoia să se deschidă în fața ei, concurentul i-a mărturisit că este deranjat de faptul că partenera lui face totul să pară ca vina îi aparține lui și că de aceea ea acționează într-un anumit fel.

Miercuri, 27.08.2025, 20:59