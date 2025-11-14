Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 28, 14 noiembrie 2025. Ștefan are nevoie urgentă de sânge. Cine este singurul care îi poate dona

În episodul 28 din serialul Iubire cu parfum de lavandă, din 14 noiembrie 2025, Teo prinde curaj și după ani de zile în care nu a mai putut profesa, decide să îl ajute pe Ștefan. Deoarece el avea nevoie urgentă de sânge, iar ambulanța era blocată pe drum, ea îl convinge pe Andrei să doneze, fiind singurul din casa care avea grupa necesară.

Vineri, 14.11.2025, 20:30