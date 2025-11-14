23:20 14 nov

Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 29, 14 noiembrie 2025. Ioana crede că este din nou însărcinată și se dă de gol în fața tatălui său

23:15 14 nov

Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 30, 14 noiembrie 2025. Ștefan află că Albert vrea să îl omoare. De ce refuză Anda să se mai căsătorească cu el

23:01 14 nov

Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 30, 14 noiembrie 2025. Ioana merge cu tatăl ei la mormântul mamei sale

22:03 14 nov

Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 29, 14 noiembrie 2025. Albert îi cere Chanelei adăpost

21:30 14 nov

Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 28, 14 noiembrie 2025. Teodora s-a înfuriat pe Florea și Nea Gumaru că i-au povestit lui Călin despre cum a murit tatăl său

20:31 14 nov

Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 28, 29 și 30 din 14 noiembrie 2025. Anda refuză să se mai căsătorească cu Ștefan