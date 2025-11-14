Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 29, 14 noiembrie 2025. Ioana crede că este din nou însărcinată și se dă de gol în fața tatălui său
În episodul 29 din serialul Iubire cu parfum de lavandă, din 14 noiembrie 2025, Ioana a observat că îi întârzie menstruația și a decis să facă un test de sarcină. Tatăl ei dă peste ea, moment în care din geantă îi cade testul. Pentru a-i lua apărarea, Românița își asumă totul și spune: „E al meu!”.
Preotul Ion nu crede nimic și începe o nouă ceartă.
Vineri, 14.11.2025, 23:20