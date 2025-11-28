Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 35, 28 noiembrie 2025. Amalia, devastată de afecțiunea bebelușului nenăscut. Cum încearcă Anda să o liniștească

În episodul 35 din serialul Iubire cu parfum de lavandă, din 28 noiembrie 2025, Amalia e distrusă după ce află că fătul din pântecul ei are o malformație congenitală cardiacă: „Fetița mea nu e bine”. Anda încearcă să o liniștească pe prietena ei și îi spune că medicina a evoluat și că are motive să își păstreze speranța.

Vineri, 28.11.2025, 21:30