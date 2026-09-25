Medicool | Sezonul 10. Injecțiile pentru slăbit: Indicații și limite. Experiența reală a Andreei Popescu

Episodul 3 de la MediCOOL - Sezonul 10, din 26 septembrie 2026. Un subiect intens dezbătut despre sănătate, stil de viață și soluții moderne de pierdere în greutate! Vorbim despre injecțiile pentru slăbit, care sunt indicațiile lor medicale corecte, dar și ce limite și riscuri presupun aceste tratamente. Invitată în platou, Andreea Popescu a împărtășit din experiența sa personală cu aceste injectabile, detaliind de ce a recurs la ele, ce rezultate a obținut și ce stări sau efecte a resimțit pe parcurs.

Vineri, 25.09.2026, 13:00