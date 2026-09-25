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Medicool | Sezonul 10. Viața cu prediabet: Primele semne care pot apărea pe piele

Episodul 3 de la MediCOOL - Sezonul 10, din 26 septembrie 2026. Pielea este un adevărat barometru al sănătății organismului și poate transmite semnale clare cu mult înainte ca o afecțiune să fie diagnosticată! Medicul dermatolog Cristalia Rusu vorbește despre primele semne cutanate care pot anunța prediabetul, de la apariția petelor închise la culoare la a uscăciunii excesive sau a altor modificări la nivelul pielii cauzate de rezistența la insulină și de nivelul ridicat al glicemiei.
Vineri, 25.09.2026, 13:00
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Declaratie Tamas

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Logo show Vineri, 25.09.2026, 15:51
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