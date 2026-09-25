Medicool | Sezonul 10. Legătura dintre disfuncția erectilă și diabet! Mituri și adevăruri

Episodul 3 de la MediCOOL - Sezonul 10, din 26 septembrie 2026. Un subiect tabu, dar extrem de important pentru sănătatea masculină și calitatea vieții! Board-ul emisiunii MediCool analizează în detaliu legătura directă dintre diabet și disfuncția erectilă. Medicii din echipă explică modul în care nivelul crescut al zahărului din sânge poate afecta vasele de sânge și nervii, ducând la probleme de dinamică sexuală.

Vineri, 25.09.2026, 13:00