Medicool sezonul 9, 25 noiembrie 2025. Diagnosticul de Parkinson care i-a schimbat viața la 37 de ani: Povestea lui Paul Dan Ursu

Episodul 57 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 25 noiembrie 2025. Boala Parkinson i-a schimbat radical viața lui Paul Dan Ursu, care a primit diagnosticul la doar 37 de ani. De la primele semne ignorate până la momentul în care corpul nu a mai putut ascunde boala, parcursul său a fost unul al adaptării, al fricii, dar și al unei forțe interioare pe care nu știa că o are. Board-ul Medicool explică ce înseamnă debutul precoce al bolii și cum afectează ea viața de zi cu zi ș

Marti, 25.11.2025, 19:00