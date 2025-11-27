Medicool sezonul 9, 27 noiembrie 2025. Un accident i-a luat mersul! Povestea lui Adrian Izgoană și drumul greu al recuperării

Episodul 59 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 27 noiembrie 2025. Povestea lui Adrian Izgoană este una despre fragilitatea vieții și lupta pentru a o recâștiga. Un accident de mașină i-a schimbat destinul într-o clipă, lăsându-l fără posibilitatea de a merge. În platou, medicul neurolog Ionuț Gabej a explicat ce se întâmplă în asemenea traumatisme, Loredana Stoian a vorbit despre etapele recuperării prin kinetoterapie, iar Silviu Toma, coach de conducere defensivă, a arătat cum pot fi prevenite astfel de tragedii.

Joi, 27.11.2025, 18:30