Neatza de Weekend, 2 noiembrie 2025. Disjunctorul maxilar: soluția timpurie pentru dinți drepți la copii

Ediția din 2 noiembrie 2025 a emisiunii Super Neatza de Weekend. Dr. Denisa Zaharia, medic stomatolog, explică de ce este important ca dezvoltarea dentară a copiilor să fie monitorizată din timp și cum ajută disjunctorul maxilar la corectarea problemelor de aliniere. Află când este momentul potrivit pentru intervenție, cât durează tratamentul și ce beneficii are asupra danturii și respirației celor mici.

Duminica, 02.11.2025, 14:38