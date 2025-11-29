Râzi cu Râzi cu ROaST, 29 noiembrie 2025. Actrița Ana Turcu ironizează distribuția din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Ediția din 29 noiembrie 2025 a emisiunii „Râzi cu ROaST”. În cadrul roastului său, Ana Turcu abordează cu umor specificul serialelor Antenei 1 și modul în care actorii se raportează la rolurile lor. Una dintre replicile centrale face trimitere la Karina Jianu din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN” și la formarea acesteia în clasa profesorului George Ivașcu, subliniată prin comentariul: „A preluat foarte multe de la el, mai ales coafura”.
Sambata, 29.11.2025, 16:28