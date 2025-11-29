Râzi cu Râzi cu ROaST, 29 noiembrie 2025. Cosmin Natanticu, roast usturător pentru chefii de la „Chefi la cuțite”: „Figuranți și ofticoși”

Ediția din 29 noiembrie 2025 a emisiunii „Râzi cu ROaST”. Cosmin Natanticu urcă pe scena Râzi cu ROaST cu un moment dedicat chefilor de la „Chefi la cuțite”, construind un roast savuros prin comparații neașteptate cu jurații de la „The Ticket”. Umorul lui merge direct la țintă. Pe Richard Abou Zaki îl pune față în față cu Delia, scoțând în evidență contrastul dintre „steaua Michelin pentru gătit” și „steaua pentru mâncat”. Pe Alexander Sautner îl compară cu Maurice Munteanu, asociindu-i prin trăsături exagerate și autoironice: „figuranți, grizonați și ofticoși”.

Sambata, 29.11.2025, 17:10