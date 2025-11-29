Râzi cu ROaST, 29 noiembrie 2025. Radu Bucălae ia la roast colegii de la Super Neatza: „Ceaiul Gabrielei e ciubăr pentru Dani”

Ediția din 29 noiembrie 2025 a emisiunii „Râzi cu ROaST”. Radu Bucălae susține un roast la adresa colegilor din platoul „Super Neatza cu Răzvan și Dani”, livrat cu umor sec și observații ironice despre experiențele din televiziune. Momentul include remarci savuroase despre Mane și Răzvan: „Mane a terminat Facultatea de Teatru și când zic asta, mă refer că a dat ultima mână de lavabilă pe exterior” / „Porecla lui Răzvan este Păpădie. Dacă sufli mai tare îi zboară părul”.

