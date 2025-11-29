Râzi cu ROaST, 29 noiembrie 2025. Radu Bucălae ia la roast colegii de la Super Neatza: „Ceaiul Gabrielei e ciubăr pentru Dani”

Antena Căutare
Ediția din 29 noiembrie 2025 a emisiunii „Râzi cu ROaST”. Radu Bucălae susține un roast la adresa colegilor din platoul „Super Neatza cu Răzvan și Dani”, livrat cu umor sec și observații ironice despre experiențele din televiziune. Momentul include remarci savuroase despre Mane și Răzvan: „Mane a terminat Facultatea de Teatru și când zic asta, mă refer că a dat ultima mână de lavabilă pe exterior” / „Porecla lui Răzvan este Păpădie. Dacă sufli mai tare îi zboară părul”.
Sambata, 29.11.2025, 18:30
The Ticket, Sezonul 1, 29 noiembrie 2025. Ștefan Guțanu a intrat pe scenă cu un platou de mâncare pentru jurați! Umorul săi i-a adus peste 6.000 de lei

The Ticket, Sezonul 1, 29 noiembrie 2025. Teodor Abagiu a făcut furori cu un număr de stand-up comedy! Delia: „Ești fresh”

The Ticket, Sezonul 1, 29 noiembrie 2025. Marsdeluxe, număr teatral și coregrafic! Maurice Munteanu: „Este numărul meu preferat!”

The Ticket, Sezonul 1, 29 noiembrie 2025. Coregrafie spectaculoasă! Trouble Crew impresionează cu un moment electrizant

Elena Păun și Miki Toma, matinalii care captivează televiziunea din România la Neatza cu Răzvan și Dani

Ruxandra Ion, producătoarea care a captivat televiziunea din România

Mihai Bendeac, despre fantastica lui carieră în televiziune

Emilia Vlad și Alex Fotea, producătorii care creează fenomene în televiziune

Mona Segall și Robert Lionte, producătorii care au scris istorie în televiziune

Alessandra Stoicescu, alături de Antena încă de la început

Râzi cu ROaST, 29 noiembrie 2025. George Jaguarul, roast despre Insula Iubirii, presărat cu moment de autoironie

Râzi cu ROaST, 29 noiembrie 2025. Asia Express, „la înțepătura” Ralucăi Bădulescu și a lui Serghei Mizil: „Vedetele sunt obligate să trăiască cu un euro pe zi, exact cât valorează carierele lor”

Sambata, 29.11.2025, 18:00
