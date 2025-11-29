Râzi cu ROaST, 29 noiembrie 2025. Sonny Medini și Rikito Watanabe „se iau” în stil mare de Nea Mărin: „A venit timpul să te ardem și noi”

Râzi cu ROaST, 29 noiembrie 2025. DOC și Anca îl „iau la rost” pe Dani Oțil și cuplurile de la Power Couple

Râzi cu Râzi cu ROaST, 29 noiembrie 2025. Cosmin Natanticu, roast usturător pentru chefii de la „Chefi la cuțite”: „Figuranți și ofticoși”

Știi la ce folosesc aceste mici capse aplicate pe buzunarele blugilor? Sunt mai utile decât îți imaginezi

Râzi cu ROaST, 29 noiembrie 2025. Mihail Pautov, roast despre Medicool și colegii de platou

Râzi cu ROaST, 29 noiembrie 2025. Asia Express, „la înțepătura” Ralucăi Bădulescu și a lui Serghei Mizil: „Vedetele sunt obligate să trăiască cu un euro pe zi, exact cât valorează carierele lor”

Cum arată soția lui Adrian Velea. Prezentatorul de la Acces Direct este căsătorit cu o femeie extrem de frumoasă

Bianca Censori, o nouă apariție controversată! Degetele divei au ridicat semne de întrebare printre fani

Sam Smith a suferit o liposucție la 13 ani, după ce a fost victima hărțuirii „brutale” la școală: „A fost un iad”. Ce a dezvăluit

Cât de pretențios e Ianis Hagi când vine vorba de hainele pe care le poartă. Dezvăluirea făcută chiar de unul dintre stiliștii săi

Ce tarif cere Jennifer Lopez atunci când cântă la o nuntă. Suma colosală i-ar surprinde și pe cei mai bogați miri

Estera Buble și-a arătat fiica pentru prima dată! Primele imagini cu nepoata Lidiei Buble. Ava a împlinit un an