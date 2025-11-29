Râzi cu ROaST, 29 noiembrie 2025. Sonny Medini și Rikito Watanabe „se iau” în stil mare de Nea Mărin: „A venit timpul să te ardem și noi”
Ediția din 29 noiembrie 2025 a emisiunii „Râzi cu ROaST”. În cadrul momentului lor, Sonny Medini și Rikito Watanabe îl ironizează pe Nea Mărin, raportându-se la experiențele comune trăite la „Poftiți pe la noi”. Cei doi folosesc replici cu accente satirice, precum „Antena 1 a apărut când Nea Mărin a luat primul talon de pensie”. Momentul include și trimiteri la Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, integrați în aceeași notă umoristică.
Sambata, 29.11.2025, 16:45