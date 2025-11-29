Râzi cu ROaST, 29 noiembrie 2025. Asia Express, „la înțepătura” Ralucăi Bădulescu și a lui Serghei Mizil: „Vedetele sunt obligate să trăiască cu un euro pe zi, exact cât valorează carierele lor”

Ediția din 29 noiembrie 2025 a emisiunii „Râzi cu ROaST”. Raluca Bădulescu și Serghei Mizil urcă pe scenă cu un moment dedicat Asia Express, în contextul zilei aniversare a Antenei 1. Umorul lor pornește de la situația aniversării, cu observații ironice: „Ce aniversare e asta fără băutură, fără o friptură?”. Serghei Mizil adaugă nota sa caracteristică de autoironie: „Asia mi-a arătat că deși sunt bătrân, încă mă mai pot face bătrân ca în tinerețe.”

