Râzi cu ROaST, 29 noiembrie 2025. DOC și Anca îl „iau la rost” pe Dani Oțil și cuplurile de la Power Couple

Ediția din 29 noiembrie 2025 a emisiunii „Râzi cu ROaST”. DOC și Anca urcă pe scenă cu unul dintre cele mai așteptate momente ale serii: roast-ul dedicat lui Dani Oțil și cuplurilor care au participat la Power Couple. Din start, își setează tonul cu o replică autoironică despre cât de „bucuroși” sunt că au venit: „Am acceptat această invitație cu mare drag...și la rugămințile insistente ale avocatului nostru”. Restul roast-ului continuă în aceeași notă: direct, smart și cu un umor sec.

Sambata, 29.11.2025, 17:00