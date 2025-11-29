Antena Căutare
Home Razi cu Roast Video Râzi cu ROaST, 29 noiembrie 2025. Mihail Pautov, roast despre Medicool și colegii de platou

Râzi cu ROaST, 29 noiembrie 2025. Mihail Pautov, roast despre Medicool și colegii de platou

Ediția din 29 noiembrie 2025 a emisiunii „Râzi cu ROaST”. Mihail Pautov urcă pe scenă cu un moment dedicat emisiunii „Medicool” și colegilor săi de platou, livrând un umor bazat pe observație și autoironie. Punctul central al roast-ului este comparația savuroasă dintre formatul emisiunii și „o combinație între un consult medical și un tutorial de gătit de pe YouTube”, o referință care prinde imediat ritmul momentului.
Sambata, 29.11.2025, 17:45
x
Râzi cu ROaST, 29 noiembrie 2025. Asia Express, „la înțepătura” Ralucăi Bădulescu și a lui Serghei Mizil: „Vedetele sunt obligate să trăiască cu un euro pe zi, exact cât valorează carierele lor”

Râzi cu ROaST, 29 noiembrie 2025. Asia Express, „la înțepătura” Ralucăi Bădulescu și a lui Serghei Mizil: „Vedetele sunt obligate să trăiască cu un euro pe zi, exact cât valorează carierele lor”

Sambata, 29.11.2025, 18:00 Râzi cu ROaST, 29 noiembrie 2025. Roast fin și inteligent: Simona Gherghe despre „Mireasa” și culisele Antenei 1

Râzi cu ROaST, 29 noiembrie 2025. Roast fin și inteligent: Simona Gherghe despre „Mireasa” și culisele Antenei 1

Sambata, 29.11.2025, 17:30 Râzi cu Râzi cu ROaST, 29 noiembrie 2025. Cosmin Natanticu, roast usturător pentru chefii de la „Chefi la cuțite”: „Figuranți și ofticoși”

Râzi cu Râzi cu ROaST, 29 noiembrie 2025. Cosmin Natanticu, roast usturător pentru chefii de la „Chefi la cuțite”: „Figuranți și ofticoși”

Sambata, 29.11.2025, 17:10 Râzi cu ROaST, 29 noiembrie 2025. DOC și Anca îl „iau la rost” pe Dani Oțil și cuplurile de la Power Couple

Râzi cu ROaST, 29 noiembrie 2025. DOC și Anca îl „iau la rost” pe Dani Oțil și cuplurile de la Power Couple

Sambata, 29.11.2025, 17:00 Râzi cu ROaST, 29 noiembrie 2025. Sonny Medini și Rikito Watanabe „se iau” în stil mare de Nea Mărin: „A venit timpul să te ardem și noi”

Râzi cu ROaST, 29 noiembrie 2025. Sonny Medini și Rikito Watanabe „se iau” în stil mare de Nea Mărin: „A venit timpul să te ardem și noi”

Sambata, 29.11.2025, 16:45 Râzi cu Râzi cu ROaST, 29 noiembrie 2025. Actrița Ana Turcu ironizează distribuția din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”

Râzi cu Râzi cu ROaST, 29 noiembrie 2025. Actrița Ana Turcu ironizează distribuția din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”

Sambata, 29.11.2025, 16:28 Râzi cu Râzi cu ROaST, 29 noiembrie 2025. Romică Țociu ironizează Antena 1 și colegii de la Te Cunosc de Undeva: „E ca la zilele comunei, totul ieftin”

Râzi cu Râzi cu ROaST, 29 noiembrie 2025. Romică Țociu ironizează Antena 1 și colegii de la Te Cunosc de Undeva: „E ca la zilele comunei, totul ieftin”

Sambata, 29.11.2025, 16:15 Mireasa sezonul 12, 29 noiembrie 2025. Sfaturile câștigătorilor sezoanelor anterioare pentru concurenții aflați în competiție

Mireasa sezonul 12, 29 noiembrie 2025. Sfaturile câștigătorilor sezoanelor anterioare pentru concurenții aflați în competiție

Logo show Sambata, 29.11.2025, 16:00 Mireasa sezonul 12, 29 noiembrie 2025. Cum s-a schimbat viața familiei Seserman după venirea pe lume a celui de-al doilea copil

Mireasa sezonul 12, 29 noiembrie 2025. Cum s-a schimbat viața familiei Seserman după venirea pe lume a celui de-al doilea copil

Logo show Sambata, 29.11.2025, 16:00 Mireasa sezonul 12, 29 noiembrie 2025. Ioana și Marius dezvăluie cum au depășit comentariile negative despre cuplul lor după câștigarea show-ului

Mireasa sezonul 12, 29 noiembrie 2025. Ioana și Marius dezvăluie cum au depășit comentariile negative despre cuplul lor după câștigarea show-ului

Logo show Sambata, 29.11.2025, 16:00 Mireasa sezonul 12, 29 noiembrie 2025. Liviu și Delia, câștigătorii sezonului 9, urmează să devină părinți!

Mireasa sezonul 12, 29 noiembrie 2025. Liviu și Delia, câștigătorii sezonului 9, urmează să devină părinți!

Logo show Sambata, 29.11.2025, 16:00 Mireasa sezonul 12, 29 noiembrie 2025. Laura și Mihai dezvăluie noutăți din culisele vieții lor după câștigarea competiției

Mireasa sezonul 12, 29 noiembrie 2025. Laura și Mihai dezvăluie noutăți din culisele vieții lor după câștigarea competiției

Logo show Sambata, 29.11.2025, 16:00
x